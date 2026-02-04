ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ: $155 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ - ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
Published : February 4, 2026 at 9:46 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು $155.6 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚೀನಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಸು ಫೆಂಗ್ಗುವೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಎರಡೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರವು $155.6 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 9.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶು ಫೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾತ್ರೆಗಳ ಪುನಾರಂಭ ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ -ಕ್ಸಿಜಾಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತ ಸರೋವರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶು ಫೆಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20,000 ಭಾರತೀಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ನೇರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೀನಿಯರು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವೀಸಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಮಹಾನ್ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಚೀನಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಸು ಫೆಂಗ್ಗುವೊ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಚೀನಾದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತಾತ್ವಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಅಜಂತಾ-ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಎರಡು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾತುಕತೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಸು ಫೆಂಗ್ಗುವೊ ಆಶಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆವರ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಸು ಫೆಂಗ್ಗುವೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಚೀನಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಪಾಲುದಾರರು. ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶು ಫೆಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಲಿಚುನ್ ಹಬ್ಬ; ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಲಿಚುನ್ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಚೀನಾದ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ಚೀನಾದ ವಲಸೆಗಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
