ಪೈಸೆಗೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ಕಮರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 2:41 PM IST
ವರದಿ - ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಿಶ್ರಾ
ಧಮತರಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ಕಮರ್ ಎಂಬ 50 ವರ್ಷದ ಓದಲು ಹಾಗೂ ಬರೆಯಲು ಬಾರದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಯಕ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಿಂದಲೇ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೂರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತ್ಯದ ದುಡಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗ್ಪುರದ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗರ್ಲೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸಿಂಗ್ಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾಗಶಃ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮಗರ್ಲೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮವು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬೇಕು: ನಾನು ಓರ್ವ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ. ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ. ನಾನು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಮಗರ್ಲೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕಾಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗ್ಪುರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ: ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 2008 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನನ್ನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ನಗು ಬೀರಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯ ಶ್ರಮದ ಫಲ: ''ಗುಡಿಸಲಿನಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿಯ ಈ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾನು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯು ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿಯ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹುವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ, ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಟೆಂಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ'' ಎಂದು ಧಮತರಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಬಿನಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಬಕೆಟ್, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆರ್.ಕೆ. ಸಾಹು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಮ್ಮನ್ ಬಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ದಾದಿ' ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದಾದಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
