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ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್​​​​ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಚಾಲನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ'ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

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ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಬಸ್​​​​ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಚಾಲನೆ (TN DIPR)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 1:22 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' (Vetri Payanam) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಟಿವಿಕೆ (TVK) ನಾಯಕ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿಂದಿನ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ 'ಮಗಳಿರ್ ವಿಡಿಯಲ್ ಪಯಣಂ' (Magalir Vidiyal Payanam) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಿವಿಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ (AC) ಬಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 110 ರ ಅಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ, "ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯು ಸಾರಿಗೆ ದರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಕೋಯಂಬೇಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಮೊದಲು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ, 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ- ಕಾಂಚೀಪುರಂ (76B) ಬಸ್ ಏರಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಹಿ ನೀಡಿದರು, ವಿಜಯ್​ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

VETRI PAYANAM SCHEME
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಉಚಿತ ಬಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ
CM VIJAY
FREE BUS FOR WOMEN

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