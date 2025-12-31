ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆದೇಶ
ನಗರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 31, 2025 at 2:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಒಆರ್ಆರ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ ಅರ್ಬನ್ ರೀಜನ್ ಎಕಾನಮಿ (ಸಿಯುಆರ್ಇ-ಕ್ಯೂರ್) ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರದೇಶ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಸಾಹತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು: ಹೈಡ್ರಾ, ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜನವರಿಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ದೂರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯೇಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಯ ಇತರೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
- ಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
- ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.
- ಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಕೆರೆಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಗರದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಎಸ್) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ನರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್.ವಿ.ಕರ್ಣನ್, ಹೈಡ್ರಾ ಆಯುಕ್ತ ಎ.ವಿ.ರಂಗನಾಥ್, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
