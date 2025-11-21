ಭರತದೇವನ ನಿಗೂಢ ಕಥೆ: ಇಡೀ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯೇ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆಯಂತೆ; ಇನ್ನೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ ವರ
ಛಿಂದ್ವಾರದ ಭರತದೇವನ ಕಥೆಯೇ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೇ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನವರ ನಂಭಿಕೆ. ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
Published : November 21, 2025 at 1:45 PM IST
ಛಿಂದ್ವಾರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಭರತದೇವ್ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಿನ್ ಮಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಛಿಂದ್ವಾರ ಬಳಿಯ ಚಂದನಗಾಂವ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಇದಾದ ನಂತರ ಭರತದೇವ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಭರತದೇವ್ನ ಕಥೆ.
ಕಲ್ಲನ್ನು ಭರತದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ : ಈ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ಈ ಕಲ್ಲು ಚಲಿಸದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಭರತ ದೇವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ : ಈ ಕುರಿತು ಅಮ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಯಾಳ್ ಪಾಲ್ (65) ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಇಂದು ಭರತ ದೇವ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಇತ್ತು. ಈ ಭರತ ದೇವ್ ಕಲ್ಲು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೌರ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭರತದೇವ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿನ್ ಅವರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಚಂದನಗಾಂವ್ನ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಿಂದ ಭರತದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಡೀ ಮದುವೆಯ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಧು-ವರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮದುವೆಯ ತಂಡವು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ಭರತದೇವರು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಮಾತೆಯ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆಯ ತಂಡವೂ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ'' ಅಂತಾರೆ ಭರತದೇವ್ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಡಕ್.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ವರನು ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ: ಈ ಕಥೆಯು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವರನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನ ಮದುವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆ.
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ : ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯು ಇದೀಗ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರದ ಕುಲ್ಬಹರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಇವೆ.
