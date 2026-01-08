ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ; ಚಹಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂತೋಷ್
ಛಿಂದ್ವಾರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಛಿಂದ್ವಾರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಕೈಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಣೆಬರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಹರೈನ ಸಂತೋಷ್ ಕಹಾರ್ ಎಂಬುವವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕಹಾರ್, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಕಹರ್ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೆಳೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು. ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಈಗ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಯ್ ಪಟ್ವಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂತೋಷ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗೆ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ, ನಾನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಂತರ ನಾನು ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಸೋಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಕಹರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಸುಲಭ : 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಏಕೈಕ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ; ಕೈಗಳಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
