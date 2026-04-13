ತಾಯಿಗಾಗಿ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಅರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪುತ್ರ!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ 7 ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 2:18 PM IST
ಛಿಂದ್ವಾರಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಿಂದ್ವಾರಾದ ಮಹೇಶ್ ಸಾರಥಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್, 7 ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡ ಮಹೇಶ್, ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿಸಿದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು ನೀಡಿ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗ 7 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೊಂಪಾದ ಕಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಗದ ಮರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಿಡಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಕಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ನವಿಲು, ಮೊಲ, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ: 7 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನವಿಲುಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು, ಮೊಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ ಕೂಗು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ: ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜುಗಿಯಾ ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವಳ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಹೆಗಲಾದಳು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದೀಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹೇಶ್.
ನಾವು 1997 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 2010 ರವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5,124 ತೇಗದ ಮರಗಳು, 334 ಆಮ್ಲ ಮರಗಳು, 15 ಬೇವಿನ ಮರಗಳು, 10 ಪಲಾಶ್ ಮರಗಳು, 10 ಕಂಜಿ ಮರಗಳು, ಎರಡು ಅಕೇಶಿಯ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ರೋಸ್ವುಡ್ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಡಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನವಿಲುಗಳ ಕೂಗು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,575 ಮರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವೆ. ಬಂಜರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಳನ್ನು ತಹಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವೆ. ಭಾಗಶಃ ತೇಗದ ಮರಗಳು 28 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ತೇಗದ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೇಗದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35,000 ರಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಹೇಶ್ ಸಾರಥಿ ಅವರು ನ್ಯೂಟನ್ ಚಿಖ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೇಗದ ಕಾಡನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನವಿಲುಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಇತರ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. - ಅಲ್ಕಾ ಭೂರಿಯಾ, ಪರಾಸಿಯಾ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ
