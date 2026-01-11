ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಿಲ್ಕ್: 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹಾಲು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ATM ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯುವಕ!
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹಾಲು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಟಿಎಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂದ್ವಾರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಹಾಲು ಲಭ್ಯವಿರದೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹಾಲು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಶ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯುವಕ. ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ತಾನು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹುಡುಕುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಎಟಿಎಂ ಇದೀಗ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಎಟಿಎಂನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂ 200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 5 ದಿನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರವು ನಗದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಯಂತ್ರವು ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ: ಹಾಲು ಎಟಿಎಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆಕಾಶ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಟಿಎಂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾಲಿನ ಎಟಿಎಂ, ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
