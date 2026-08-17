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ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈಚಲು ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಾಖಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ: ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈಚಲು ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ರಂಬಟಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 8:50 PM IST

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ದಂತೇವಾಡ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋರಿಯಂಬಡಂ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ತಾರಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಎಂಬ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಚಲು ಮರ(ಛಿಂಡ್)ದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ(ಗರಿ) ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಂಬಟಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಬಟಿ ಪೋಡಿಯಮ್ 2020 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಬರುವ 'ಬಿಹಾನ್' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ಹೂಗುಚ್ಛಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಪಯಣ: ಬಿಹಾನ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯು ತನಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಛಿಂದ್(ಈಚಲು ಮರ) ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ ಇದೀಗ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ರಂಬಟಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಗುಚ್ಛ ತಯಾರಿಕೆ: ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರಂಬಟಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಛಿಂಡ್ ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಗುಚ್ಛದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ವಾರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ, 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಸ್ತಾರ್ ಪಾಂಡುಮ್ (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ) ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ಹೂಗುಚ್ಛಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ನಾವು ಛಿಂಡ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೂಗುಚ್ಛ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ರಾಖಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಸುಕ್ಮಾ, ಜಗದಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಖಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಈ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಧಿಕ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಈ ಹೂಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರಂಬಟಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ಛಿಂಡ್ ಮರದ ಗರಿಗಲಿಂದ ತಯಾರಾದ ರಾಖಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹೂಗುಚ್ಛ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು: ಈ ಉದ್ಯಮ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಗುಲಾಲ್ (ಗುಲಾಲ್) ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ, ಚಿಂಡ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಾಖಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹುವಾ, ತೆಂಡು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ಬೀಜಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಂಬಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈಚಲು ಮರ (ETV Bharat)

ಛಿಂದ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು ದಂತೇವಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಂಬಟಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಸ್ತಾರ್ ಪಾಂಡಮ್‌ಗೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಏನಾದರೊಂದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೂಗುಚ್ಛಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ರಾಖಿ ತಯಾರಿ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗುಲಾಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ - ಎಂ. ಭಾರ್ಗವ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ

ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಕ ಕಂಡು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. - ಸೀತಾ ಬಾಘೇಲ್, ತಾರಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆ.

ಛಿಂಡ್ ಎಂಬುದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರವಾಗಿದೆ. ಛಿಂಡ್ ಮರವನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಈಚಲು ಮರ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಡು ಖರ್ಜೂರ ಮರವೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Women from Jhoriyambada village in Dantewada are making bouquets using Chhind leaves
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

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TAGGED:

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