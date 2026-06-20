24 ಶತಕ, 52 ಅರ್ಧಶತಕ, 353 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10,143 ರನ್!: ಇದು 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಆರವ್ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 20, 2026 at 3:51 PM IST
ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ, 10 ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ 13 (ಹದಿಮೂರೂವರೆ) ವರ್ಷದ ಆರವ್ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆರವ್ ರಾಜ್ನ ಕನಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸೋಲು. ಅಂದಿನ ಅವರ ಸೋಲು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಆರವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸೋಲು: ನನಗಾಗ 5 ವರ್ಷ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಸೋಲು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಡಿತು. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಆಡಬೇಕು, ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವತ್ತು ಹಿಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೀಗ ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2017 ರಂದು ಮೊದಲು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುವೆ. ನನಗೀಗ ಹದಿಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ. 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಶತಕ ಮತ್ತು 52 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡುವ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ನನ್ನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
10,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ: ಎಂಟೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಆರವ್ 353 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10,143 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆತ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರವ್ ಪೋಷಕರು.
24 ಶತಕ, 52 ಅರ್ಧಶತಕ: ಆರವ್ ಈಗಾಗಲೇ 24 ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಮತ್ತು 52 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸ್ಥಿರ ರನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ: ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನೆ ಆರವ್ನ ಕಾಯಕ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಲೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಊಟ, ಅಧ್ಯಯನ ಅವನ ಹವ್ಯಾಸ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ವರೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಆರವ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರಂತೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವುದು ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರವ್ನ ಪೋಷಕರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಆತನ ಗುರಿ: ಸದ್ಯ, ಆರವ್ನ ಗುರಿ 14 ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಆತನ ಕನಸು. ಕೇವಲ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಆರವ್ನ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಆತನ ಕನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರವ್ನ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು. ಅವನು ಆಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆವು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನ ಉತ್ಸಾಹವಾಯಿತು. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತೆವು. ಓದಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ತಾನಂದುಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ. - ಸಂತೋಷ್, ಆರವ್ನ ತಂದೆ.
ತಾಯಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಗನೆ ಏಳುವುದು, ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಅವನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರವ್ನ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರವ್ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ: ಆರವ್ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟಗಾರ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದರೂ ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವುದು ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆರವ್ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಚ್ ಚಿರಂಜೀವ್ ನಾಯಕ್.
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