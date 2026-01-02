ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮದ್ಯ 'ಹಗರಣ': ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಜಾಮೀನು
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮದ್ಯ 'ಹಗರಣ' ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ.
Published : January 2, 2026 at 6:01 PM IST
ರಾಯಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರ ಮಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ(ACB) ಹಾಗು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ(EOD) ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪರ ವಕೀಲ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಡಿ 2025ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಸಿಬಿ/ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಹಗರಣವು 2019 ಮತ್ತು 2022ರ ನಡುವೆ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹಗರಣ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಚೈತನ್ಯ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರು ಮದ್ಯ ಹಗರಣದ ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಹಗರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಚೈತನ್ಯ ಬಾಘೇಲ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 200-250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇ.ಡಿ) ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ವರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
