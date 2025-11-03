ETV Bharat / bharat

ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜೌಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ; ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮರಿಜಿಂಕೆ; ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹು ಪರಾಕ್​!

ಅರ್ಧ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಜಯ್​ ಧ್ರುವ್​​ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Deer baby found in field, young man brings back to life the baby deer separated from its mother, a unique example of humanity in Palari, Chhattisgarh
ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read
ಬಲೋದಾ ಬಜಾರ್​, ಜೋರಾದಬರಿ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ರೋಹನ್ಸಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಜಯ್ ಧ್ರುವ್ ಕಾಡಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಜೌಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಾಕ್ಕಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯೊಂದರ ದೇಹ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅವರ ಮನ ಕರಗಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಜಯ್​ ಧಾವಿಸಿದರು.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು: ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜೀವಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಮೂಡಿತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯೊಂದು ಜೌಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಜಿಂಕೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಅರ್ಧ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಅದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೆದರಿ ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಮರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ರೋಚಕ; ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆಯ ಬಳಿ ಬಿಡುವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಮರಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮರಿಯ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಧಮ್ನಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಹಿಂಡುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮರಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಮರಿ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಅಜಯ್​ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್​: ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಜಯ್​ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಜಯ್​ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಹೇಂದ್ರ ಧ್ರುವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ: ಅರಣ್ಯವನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅದರದೇ ಆದ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜಯ್​ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪಲಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗಸ್ತು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅಜಯ್‌ ಅವರು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸುವ ಬದಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರು.

