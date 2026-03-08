ETV Bharat / bharat

ತಂದೆ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಾಹಕ, ತಾಯಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್: ಈಗ ಮಗಳು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಟಾಪರ್

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ದರ್ಶನಾ ಸಿಂಗ್ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರು, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 383ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Chhattisgarh : Father A Ration Shopkeeper, Mother A BJP Councillor, And Now Daughter A UPSC Ranker
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕರ್ ದರ್ಶನಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
ಮನೇಂದ್ರಗಢ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸಾಧಕರ ಹಲವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮಗಳು ದರ್ಶನಾ ಸಿಂಗ್ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.

ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಮಗಳು ಐಪಿಎಸ್ : ದರ್ಶನಾ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದು, 383ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗೆ (ಐಪಿಎಸ್) ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ದರ್ಶನಾ ಸಿಂಗ್ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜನಕ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜನಕ್‌ಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ದರ್ಶನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು (1-5ನೇ ತರಗತಿ) ಜನಕ್‌ಪುರದ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (6-9ನೇ ತರಗತಿ) ಮತ್ತು ಜನಕ್‌ಪುರದ (ಭಗವಾನ್‌ಪುರ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9-12ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಇವರು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮೂಲದ ಆಲ್ DAV ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು : ಶಾಲೆಯ ನಂತರ ದರ್ಶನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದರ್ಶನಾಳ ತಂದೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿಯಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದು ಇಡೀ ಸುರ್ಗುಜಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ದರ್ಶನಾ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತಳಾಗಿದ್ದಳು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುರ್ಗುಜಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಜನಕಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು : ಈ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

