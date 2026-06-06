ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲೀಗ 'ಮಿಯಾಝಾಕಿ' ಮಾವಿನ ಘಮ: ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಬೆಳೆ
ಗನ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ಪೋಟಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಾವಿನ ಘಮ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 4:03 PM IST
ಬಸ್ತಾರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಬಸ್ತಾರ್ ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ಫೋಟಗಳ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾವಿನ ಘಮ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಕಂಗೊಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಿಯಾಝಾಕಿಯಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಂಪತ್ ಜಾ. ಸಂಪತ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಳಿಯ ಮಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಇಂದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಸಮಪರ್ಣೆ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಳುವರಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪತ್, ರಾಜಮುಂಡ್ರಿಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸದ್ಯ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ತಳಿ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್.
ಬಸ್ತಾರ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಯುವ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಸ್ತಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದುಬಾರಿ ತಳಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕ್ರಮವೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವು ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೆರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 350 ರಿಂದ 900 ಗ್ರಾಂ ತೂಗಲಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಮಾವಿಗಿಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದರ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಮಾವು ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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