ಮನೆ ಇದ್ರೂ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ: ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಹಿಳೆ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2025 at 1:40 PM IST
ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಂಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'AI' ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಫೋಟೋಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾ? : ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆ ನಗರದ ಪಾಡೆಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಇವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ: 2013 ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮರಾಠವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳದೇ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇವರು ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ NCP ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು: ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಪಾಡೆಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 'AI' ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಮಹಿಳೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು? ಇವರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
