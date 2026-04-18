ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದ! ಹೀಗೊಂದು ಅಪರೂಪದ ದಿಬ್ಬಣ
ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವಂತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ವಿಹಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಜರುಗಿತು.
Published : April 18, 2026 at 7:34 PM IST
ಸುರ್ಗುಜಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಮದುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮದುವೆಯಾದ ವರನನ್ನು ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾಳೋ, ಅದೇ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಯೆಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ತವರು ಮನೆಯಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ತನ್ನೂರು ತವರು ಮನೆ ಆಯಿತು!. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ವರನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಘರ್ ಜಮೈ (ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿಯ ತವರುಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ವಧುವಿನ ತಂದೆ ತನಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತೆಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಸುರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈನ್ಪತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಪಲ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧು ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ವಧುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತೆ ಗಂಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪರೂಪ.
ವಧುವಿನ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಿಲ್ಲ: ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಎಕ್ಕಾ ಓರ್ವ ಕೃಷಿಕರು. ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಗಂಡು ಮಗನಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ಮಗನಂತಿರುವ ಗಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಿಲಾಸಸ್ ಬರ್ವಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
"ನನಗೆ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡು ಮಗನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಳಿಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಮಗ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಎಕ್ಕಾ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.
