ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ 70 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್: ತಂದೆ - ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು, ಮಗಳ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ದುರ್ಘಟನೆ!
ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 70 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಂದೆ - ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 9:06 PM IST
ಛತ್ತರ್ಪುರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ 70 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಂದೆ - ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹಟ್ನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಯಾದವ್ (35) ಮತ್ತು ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಮಗ ದುರ್ಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮೃತರು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
"ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿತ್ತು" ಎಂದು 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕಿ ಕಿರುಚುತ್ತಲೇ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಾವಿಯ ಆಳ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ನೀರು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ತಡ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಾಯಿತು.
ಓರ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ದೀಪಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ತಿರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ದೇಶರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಈಜುಗಾರರನ್ನು (ಡೈವರ್ಗಳನ್ನು) ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಛತ್ತರ್ಪುರ ಶಾಸಕಿ ಲಲಿತಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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