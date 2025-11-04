ಚೆವೆಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತ: ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಾವು, ಪತಿ ಪಾರು, ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ - ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದುರಂತ ಕಥೆ
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆವೆಲ್ಲಾ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ 19 ಜನರ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 3:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆವೆಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ನಿಂದ 19 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಹೃದವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟಿಪ್ಪರ್ ಜಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾದವರ ಒಂದೊಂದೇ ದುರಂತ ಕಥೆ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ರಜೆಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವರು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿ: ಮೃತರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಾಲ್ ಮಂಡಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪುರದ ಗುರ್ರಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಚಿಬೌಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಿನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಅಖಿಲಾಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಖಿಲಾ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಪಡೆದು ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಖಿಲಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ಜ, ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗಳ ದುರ್ಮರಣ: ತಾಂಡೂರಿನ ಇಂದ್ರನಗರದ ಶೇಖ್ ಖಾಲಿದ್ ಹುಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ತಾಂಡೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಲೇಹಾ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಾಮಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಳಿಯ ಬಳಿಗೆ ಮೂವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಎರಗಿದೆ. ಮೂವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಸಾವಿನ ಬಸ್ ಏರಿದ ಪತ್ನಿ: ತಾಂಡೂರಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರದ ಕಿಷ್ಟಾಪುರಂನ ವೆಂಕಟಮ್ಮ (21) ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ದಂಪತಿ. ಪತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀಕೆಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶನಿವಾರ ದಂಪತಿ ತಾಂಡೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.30 ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬರೇ ರೈಲಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರು. ಬಳಿಕ ತಡವಾಗಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಸ್ ಏರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದುಃಖಿಸಿದರು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರಾದ ಯಮ: ಯಲಾಲ ಮಂಡಲದ ಹಾಜಿಪುರದ ಕುಡುಗುಂಟ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಶಿವಲೀಲಾ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಸಾವು, ಪತಿ-ಮಕ್ಕಳು ಪಾರು: ತಾಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಜಹಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಮಗ ಮುಖರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಹಿಮಿಶ್ ಜೊತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆ ಸಾವು: ಕೊಡಂಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹನುಮಂತು ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಕಿವಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಮಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಾದ ಸಾವು: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಧೋಳದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗಮಣಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಾಂಡೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ : ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿವಾಸಿ ಗುನ್ನಮ್ಮ, ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜೊತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಂಡೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ: ಸಾವಿನ ಬಸ್ಸಿನ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ದಸ್ತಗಿರಿ ಬಾಬಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
