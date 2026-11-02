ವಾರ್ಷಿಕ 59 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆದ ಐಐಟಿ ಇಂದೋರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೇತನ್!: ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮವೇನು?
ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 59 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 11:48 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ದೂಸಾ ಚೇತನ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣಚಂದ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಗಳಾದ ರಾಜಮಣಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪುತ್ರನೇ ಈ ಚೇತನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಐಟಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 59 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಾಮನ್ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಅಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು, ಗುರಿ ತಲುಪುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಛಲ ಬಿಡದವನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೇತನ್.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಐಐಟಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಸುತ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗುಳಿದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪಾರ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೇತನ್ಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಅವನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ, ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು 59 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಚೇತನ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
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