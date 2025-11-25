ETV Bharat / bharat

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕುಖ್ಯಾತ ಬವಾರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

2005ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೀಗ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

chennai-court-awards-lifer-to-three-bawaria-gang-members-for-murder-of-aiadmk-mla
ಕುಖ್ಯಾತ ಬವಾರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 10:21 AM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): 2005ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಸುದರ್ಶನಂ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಖ್ಯಾತ ಬವಾರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನಂ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಮ್ಮಿಡಿಪೂಂಡಿಯ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.

2009ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೆರಿಯಪಾಳಯಂ ಬಳಿಯ ಥನಕುಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಐದು ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು, ಸುದರ್ಶನಂ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, 62 ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನ ಹತ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿರ್ದೆಶನದ ಅನುಸಾರ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲು ಆಗಿನ ಐಜಿಪಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಜಂಗಿತ್​​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ತಂಡವು 32 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಹರಿಯಾಣದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಬೂರಾ ವೆಲ್ಲೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರಾದ ಜಗದೀಶ್, ರಾಕೇಶ್, ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಜೈಲ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಚೆನ್ನೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ 86 ಜನರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಜಗದೀಶ್, ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಜೈಲ್ದಾರ್​​ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

