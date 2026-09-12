ETV Bharat / bharat

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿ, ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ಗಮ

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿ ಸವಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಹಾರದ ಗಮವಿದೆ.

BRICS SUMMIT 2026
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಸವಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಿತ ಖಾದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ರುಚಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೆನುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಣಸಿಗರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

"ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಣಸಿಗ ನಿತಿನ್ ಪಾಲ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡನೇ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಭಾರತದ ಗಮ: ಆರೆಂಜ್​ ಟೈಗರ್​ ಹೋಟೆಲ್ಸ್​ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತ್​ ಅಲಾಘ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೆನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಯೋಜನೆನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಅಧಿಕೃತ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರುವ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್​ ಅತಿಥಿಗಳು: ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಏಜೆಂಟ್ಸ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜನ್​ ಸೆಹಗಲ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BRICS SUMMIT
BRICS MENUS OF DELHI HOTELS
BRICS SUMMIT IN NEW DELHI
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.