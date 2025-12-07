ETV Bharat / bharat

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚೀತಾ ಮರಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಾವು

ಆಗ್ರಾ-ಮುಂಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಚೀತಾ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

Published : December 7, 2025 at 3:42 PM IST

ಗ್ವಾಲಿಯರ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ (ಕೆಎನ್‌ಪಿ) ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಗಂಡು ಚೀತಾ ಮರಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಘಟಿಗಾಂವ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾ-ಮುಂಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸುಮಾರು 20 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡು ಮರಿ ಕೆಎನ್‌ಪಿಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಚೀತಾಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡು ಮರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಚೀತಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಗಾಮಿನಿ ಎಂಬ ಚೀತಾ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಸುಭರಾಜನ್ ಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಮಿನಿ ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳನ್ನು (ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು) ಕೆಎನ್‌ಪಿಯ ಖಜುರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಎನ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಚೀತಾ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖಿ ಚೀತಾ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾ ಮುಖಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿವೆ. ಐದು ಹೊಸ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕುನೋದಲ್ಲಿರುವ ಚೀತಾ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐದು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 21ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ 27 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದು ಭಾರತದ ಚೀತಾ ಮರುಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 33 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ ಈ ಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚೀತಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.

