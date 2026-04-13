ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಚೇಸ್: ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಮೂವರ ಕೊಂದ ದುರುಳ
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
Published : April 13, 2026 at 2:53 PM IST
ಕಾನ್ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯವಾನ್ ಸೋನಿ (26) ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಸೋನಿ (18) ಮತ್ತು ಸೋಂಕರ್ (40) ಮೃತರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೀಪಕ್ ಸೋನಿ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂದಾ-ಕಾನ್ಪುರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ (30), ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಮತಾ ದೇವಿ (35) ಮತ್ತವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೀಪಕ್ ಸೋನಿ ಎಂಬಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀಪಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾರು ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ತನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರು ಹರಿಸಿರಬಹುದು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮೂವರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಂಡ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದ ಬಸ್ಗೆ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ವಿವಾಹ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ವರನ ತಂದೆ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ 3ರ ವೇಳೆಗೆ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದ ಬಸ್ಗೆ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಹರಿದು 7 ಸಾವು: ಗುಜರಾತ್ನ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವೇಗದೂತ ಬಂದ ಟ್ರಕ್ ಹರಿದು ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಖ್ತಾರ್-ವಿರಮ್ಗಮ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ಗುಂಪೊಂದು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಿಂದ ಬಹುಚರಾಜಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲಖ್ತಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಖ್ತಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಡಂಪರ್ನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಆರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
