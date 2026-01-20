ತಿರಸ್ಕಾರ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪಿಹೆಚ್ಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್
ತಿರಸ್ಕಾರ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜನರು ಮೇಲೇರಬಹುದು, ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 20, 2026 at 8:01 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ರಂಜನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಉತ್ಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪುರುಷರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಹಾಸ್ಯ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಧೆಂಕನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ದೀಪ್ತಿ, ತಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪಡೆದ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವ ಬದಲು ಅವರು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸೋಮವಾರ, ಅವರು ಉತ್ಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
'ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಲವರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಜನರೂ ಇನ್ನೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದೀಪ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ದೀಪ್ತಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಾನು ಭಿನ್ನಳಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹುಡುಗಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು.
ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೀಪ್ತಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಧೆಂಕನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಉತ್ಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರ ಕನಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀಪ್ತಿ, ಲಿಂಗ ದೃಢೀಕರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಅದೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
'ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರಿಗೆ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಗೌರವ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
