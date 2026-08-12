ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಯಶವಂತ್ ವರ್ಮಾ ದೋಷಿ: ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ಕೇಸಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಯಶವಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 12, 2026 at 7:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಯಶವಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು. ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿವರಣೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಡ್ಜ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹಣದ ಮೂಲ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಜಡ್ಜ್ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಹಣದ ಕಂತೆಯನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಜಡ್ಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕಂತೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಯಶವಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲು 200 ಸಂಸದರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ: 2025 ರ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಸುಟ್ಟ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಜಡ್ಜ್ ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಸುಟ್ಟ ನೋಟುಗಳೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.
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