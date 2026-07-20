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ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ರೆಡ್-ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​: ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ರೆಡ್​ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 1:52 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವೆಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರೆಡ್​ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್​​ ಅಲರ್ಟ್​​ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಗರ್ವಾಲ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರ, ಸಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರೆಯು ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಂತೆ ಮನವಿ: ಯಾತ್ರಿಕರು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಆಡಳಿತವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ಭೇಟಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 19ರಂದು, ಒಟ್ಟು 9,018 ಯಾತ್ರಿಕರು ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾರ್​​ಧಾಮ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್‌ನ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4,484,429 ಯಾತ್ರಿಕರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1,521,381 ಯಾತ್ರಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ 1,409,668, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ 699,387, ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ 646,235 ಮತ್ತು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ 207,758 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಪೌರಿ, ತೆಹ್ರಿ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ, ಹರಿದ್ವಾರ, ನೈನಿತಾಲ್, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಪಿಥೋರಗಢ, ಚಮೋಲಿ, ಚಂಪಾವತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UTTARAKHAND RAIN RED ALERT
ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ
IMD RAIN FORECAST
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
CHARDHAM YATRA HALTED

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