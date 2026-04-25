ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು 1,800 ಕಿಮೀ ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ಯುವಕ!

ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 1,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ.

ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ಯುವಕ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 7:58 PM IST

ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): 'ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ' ಮಂತ್ರಗಳು ಹಿಮಾಲಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರ ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಜೀವಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಪೂಜ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬದೌನ್‌ನ 35 ವರ್ಷದ ಧೀರಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಧೀರಜ್‌ನ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೀರಜ್ ಅವಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ತನ್ನ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಂತೆ ಧೀರಜ್ ಸುಮಾರು 1,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯದ ದೇಗುಲ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು, 24 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಧೀರಜ್, ಸುಡುವ ಶಾಖ, ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಧೀರಜ್ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೇದಾರನಾಥ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ, ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಬಲ ಜ್ಞಾಪನೆಯಂತಿತ್ತು.

ಧೀರಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನೂ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ಶಿವನ ಭವ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸವಾಲಿನ ಚಾರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿದಾದ ಆರೋಹಣಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಣಿವಿನಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಒಮ್ಮೆಯೂ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಡದೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ತಕ್ಷಣದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭಕ್ತ, 'ಬಾಬಾ ಕೇದಾರನಾಥ ಅವರ ದರ್ಶನವು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

