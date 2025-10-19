ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ
ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ, 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅ.22 ಹಾಗೂ 23ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಯಮುನೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ನ.25ರಂದು ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಹಿಮಪಾತದ ನಡುವೆ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧೀರಜ್ ಗರ್ಬ್ಯಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 59 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರಾಲಿ ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಧಾಮದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4,000-5,000 ಜನರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ. ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ, ಯಮುನೋತ್ರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಋತುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಆದಿ ಕೈಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಇದನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬದರಿನಾಥ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ (BKTC) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಚಳಿಗಾಲದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ತರುವಾಯ, ಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
