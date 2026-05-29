ETV Bharat / bharat

ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರೌಡಿಶೀಟರ್ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೆರೆ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ROWDY SHEETER FINALLY CAUGHT
ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 29, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿ. ಗಣೇಶ್ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆಯತ್ನ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು 1999 ರಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ತೆರೆದರು. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ 2003 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ.

2010ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಕಿಶನ್​ ದಾಸ್​: 2010ರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ ಅದೇ ವರ್ಷ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕಿಶನ್​ ದಾಸ್​ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, 2012 ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ.

2012ರಿಂದ ಈತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಕಿಶನ್​ ದಾಸ್​ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರೋಪಿ ಮಲಕ್‌ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ತನಿಖೆ: ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್​ ದಾಸ್​​ ಹೆಸರನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಗಣೇಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಆಯುಕ್ತರು: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ - ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ವಲಯ ಡಿಸಿಪಿ ಶಿಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ROWDY SHEETER ARRESTED
MOST WANTED ROWDY SHEETER
ROWDY CHANGED NAME IN AADHAAR
ROWDY SHEETER FINALLY CAUGHT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.