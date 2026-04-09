ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ, ನೈಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಖರ್ಗೆ ಕರೆ

ಇದೀಗ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮತದ ಬಲದಿಂದ ವಿಭಜನೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (ANI)
By PTI

Published : April 9, 2026 at 10:44 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಜನೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರು ಏಕತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನೈಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಅವರ ಮತಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಪುನರ್ ​ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮತದ ಬಲದಿಂದ ವಿಭಜನೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಜನರು ಏಕತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಮತವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್​ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಖರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ಬಂದೊದಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪುದುಚೇರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪುನರ್​ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು, ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಶುರು: ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣೆಬರಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರು!

ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​, ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್,ರಾಜೀವ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಸೇರಿ ಹಲವರಿಂದ ವೋಟಿಂಗ್

