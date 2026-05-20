ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ!: ಸೌಟು ಹಿಡಿದು ಸಂಬಾರು ತಯಾರಿಸಿದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು
ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಯ- ವಿನಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಮೀನುಗಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಸವಿದರು.
Published : May 20, 2026 at 1:40 PM IST
ನೆಲ್ಲೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸವಿದರು.
ಮೀನುಗಾರರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ಸ್ಯಕರ ಸೇವಾಲೋ (ಮೀನುಗಾರರ ಸೇವೆ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕವಲಿ ಮಂಡಲದ ತುಮ್ಮಲಪೆಂಟಾಯ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆದರು.
During my visit to Kavali in Nellore today, Thanamgari Babu garu invited me to his home for lunch. I bought some freshly caught fish from the market, and T Venkamma garu graciously cooked a delicious meal for us. We shared lunch with the family while discussing the aspirations of… pic.twitter.com/jzFG8G8lGc— N Chandrababu Naidu (@ncbn) May 19, 2026
ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮತ್ಸ್ಯಕರ ಸೇವಾಲೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ₹20,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದರು.
ಮೀನು ಕರಿ ತಯಾರಿಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರ ಥನಂಗರಿ ಬಾಬು ಎಂಬುವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಎಂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈತನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬಾಬು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೆಂಕಮ್ಮ ಸಿಎಂ ತಂದ ಮೀನಿನಿಂದ ಕರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಎಂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ತಯಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೌಟು ಹಿಡಿದು ಮೀನಿನ ಕರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರು. ವೆಂಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಿಸಿದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಸವಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಾನು ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಕವಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಥನಂಗರಿ ಬಾಬು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಾಬು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೆಂಕಮ್ಮ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
