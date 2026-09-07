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ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಸಲಹೆ

ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

AIR INDIA
ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 8:42 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ 24 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​​ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರಣಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ವೈಮಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಚ್ಚವಿಕೆ, ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳಪೆ ಸೇವೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 260 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ AI 171 ವಿಮಾನ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಮೇಜ್​​ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 22,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ವಿಸ್ತಾರಾ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ವಿಲೀನದ ಬಳಿಕ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 24.7 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3,350 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​, ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದಾಖಲೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ನಿಯೋಜಿತ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಟೆವೊಲ್ಡೆ ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಗೆಬ್ರೆಮರಿಯಮ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಗಮಿತ ಎಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

TATA GROUP
CHANDRASEKARAN
SAFETY AVIATION
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್
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