ಇವರ ಬಿದಿರಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಬೊಂಬಿನ ರೈಲು!
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಬಿದಿರಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಚಳಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ರೂಪಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 8:24 PM IST
ಚಂದನ್ನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬಿದಿರು ಕಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿದಿರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿವೆ.
ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಬಿದಿರಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ, ಕೆತ್ತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪಿಸಿರುವ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿದಿರಿನ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾಕೃತಿಗಾಗಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಬಿದಿರು ಬಳಕೆ: ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂನಿಂದ ತರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಡುಗೋಲು ಮತ್ತು ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬಿದಿರಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ನ ಭಾಗಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕೇವಲ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕದಂತಹ ರಚನೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಪಿ-4 ಡೀಸೆಲ್ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 18 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
22 ಇಂಚು ಉದ್ದ, 4.5 ಇಂಚು ಅಗಲ ಮತ್ತು 9 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಬಿದಿರಿನ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಸ್ತನಿರ್ಮಿತ WDP-4 ಮಾದರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 'ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳವರೆಗೆ 30 ರಿಂದ 35 ಬಗೆಯ ರೈಲು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ WAM4, WDP4D ಮತ್ತು 677 ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,500 ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
22 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಪಯಣ: ಚಂದನ್ನಗರದ ಗರ್ ಎರ್ ಧರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಗಳು, ಟ್ರೇಗಳು ಮತ್ತು ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು, ಲಾರಿಗಳು, ಟ್ರಾಮ್ಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ WDP-4 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಿದಿರಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ವಿವಿಧ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 27 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾವು 2027ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೈಲು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೀನ್ಯಾಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ರೈಲು ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಾಗಿ ಚೀನಿ ಶೈಲಿಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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