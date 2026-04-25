ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿ ಇತರೆ ನಾಯಕರು ಎಎಪಿ ಮಾತ್ರ ತೊರೆದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ

ಎಎಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ (IANS)
By PTI

Published : April 25, 2026 at 10:55 AM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರು ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಿಲ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಛಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಎಎಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಎಪಿಯೊಳಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಡ್ಡಾ, ಎಎಪಿಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಯವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಾಗಿ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಛಡ್ಡಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಅನರ್ಹಕ್ಕೆ ಎಎಪಿ ಪತ್ರ: ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಈ ದಿಢೀರ್​ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಮನೀಶ್​ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಛಡ್ಡಾ ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಅನರ್ಹ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನರ್ಹತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮೂವರು ಸಂಸದರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಎನ್.ಡಿ. ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪತ್ರವು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

