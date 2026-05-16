ಚಾಬಹಾರ್​ ಬಂದರು ಭಾರತ - ಇರಾನ್​ ಸಹಕಾರದ ಸಂಕೇತ; ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಘ್ಚಿ ಬಣ್ಣನೆ

ಈ ಬಂದರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ದ್ವಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್​ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ಚಿ (IANS)
Published : May 16, 2026 at 10:40 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಚಾಬಹಾರ್​ ಬಂದರು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್​ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ಚಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಕಾಕಸಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಘ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಭಾರತವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂದರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಕಾಕಸಸ್​​ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್​ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ದ್ವಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.

ಚಾಬಹಾರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಂದರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯರು ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಹಾಯ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರಘ್ಚಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಘ್ಚಿ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇರಾನ್‌ನ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

