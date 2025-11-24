ETV Bharat / bharat

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಗೂಡಿಸುವುದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 5:01 PM IST

6 Min Read
ವರದಿ : ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಶಾ

ಕೊರ್ಬಾ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (CGPSC) ನಡೆಸಿದ 2024ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊರ್ಬಾದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಾನಸ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ. ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್​ನ ಕಥೆ, ಹೋರಾಟ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್​ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಈತನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇತರರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ವೃತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪುತ್ರ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್​ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟ, ಆತನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಜೀವನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮುನ್ನುಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಈ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್!

CGPSC ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಯುವಕ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಯುವಕ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಓದಿನ ವಿಧಾನ, ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ?

ಉತ್ತರ: ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೀನಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆ ವರ್ಷ, ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋದರು. ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?

ಉತ್ತರ: ನಾನು 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೊರ್ಬಾದ ಸಿಎಸ್‌ಇಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಓದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು.

ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?

ಉತ್ತರ: ನಾನು 2019ರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಬಾದ ಪಿಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದ್ವೈತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನನ್ನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಾಯಿ ಸರ್, ಈ ಮಗು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ, ಆದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ, ನಾನು 2022ರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ CGPSC ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನಾನು 2023ರಲ್ಲಿ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದ್ವೈತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ UPSCಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಓದಿಗೆ ಎಲ್ಲಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಿತು.

ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಉತ್ತರ: ನನಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿದೆ. COVID-19ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದವು. ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್‌ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು CGPSC ಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ?

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಉತ್ತರ: ನನ್ನನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಅಧೀನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೆಂಪು ದೀಪದೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಓದಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯುವಕರು ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಾಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಯುವಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಂತಹ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸರಳ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು CGPSC ಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ DSP ಯಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?

ಉತ್ತರ: ನಾನು 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದೆ. 2024ರ CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎಂಟು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳು ST, SC ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ 21 DSP ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ DSP ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ DSPಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎತ್ತರ 167 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎತ್ತರ 161 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ನನಗೆ DSP ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ, ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅವುಗಳನ್ನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವೇ? ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಉತ್ತರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಷಣ, ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಹುಲ್ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಉತ್ತರ (ರಾಜ್ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಟೇಲ್): ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜ್ ತಂದೆ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು?

ಉತ್ತರ (ರಾಜ್ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಟೇಲ್): ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಗೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

