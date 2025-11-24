ETV Bharat / bharat

ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ 2024: ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಮಗಳು; ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನೇ ಮಾರಿದ್ದ ತಂದೆ!

ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವನ ಪುತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗೇರುವ ಮೂಲಕ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

cgpsc-2024-daughter-of-vegetable-seller-becomes-deputy-collector
ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಸಾಧಕರು (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುರ್ಗುಜ(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಡ): ಛತ್ತೀಸ್​​ಗಡ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುರ್ಗುಜ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಬದಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವನ ಪುತ್ರಿ ಚಂಚಲ್ ಪೈಕ್ರಾ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದರೆ, ಸುರ್ಗುಜದವರೇ ಆದ ಮಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡವಿ ಎಸ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂನ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೀತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು.

ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಚಲ್ ಯಶಸ್ಸು: ಸೀತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಬೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಘುಬೀರ್ ಪೈಕ್ರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಚಂಚಲ್ ಪೈಕ್ರಾ, 2024ರ ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಸ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 204. ಚಂಚಲ್ ಪೈಕ್ರಾ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಜಗದಲ್‌ಪುರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಇ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಘುಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಚಂಚಲ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಚಂಚಲ್ ​ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಿದ್ದ ತಂದೆ: ಚಂಚಲ್‌ ತಂದೆ ರಘುವೀರ್ ಪೈಕ್ರಾ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀತಾಪುರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಕುಂತಿಲಾ ಪೈಕ್ರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಓದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಂಚಲ್‌ ಸಹೋದರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.

CGPSCಯಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಸಾಧನೆ: ಸೀತಾಪುರದ ಮಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಿ ಕೂಡ ಸಿಜಿಪಿಎಸ್‌ಸಿ-2024 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ನೈಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಿ 210ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಎಸ್​​ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಿ ಅವರ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಂಡಾವಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರೇಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ದೇವಮತಿ ಸಿಂಗ್ ಗೃಹಿಣಿ.

ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಪ್ರಸೂನ್ ಗುಪ್ತಾ: ಸುರ್ಗುಜಾದ ಸೀತಾಪುರದ ಪ್ರಸೂನ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡ CGPSCಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸೂನ್ 36ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 60ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸೂನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಶ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಡಿಎಸ್​​ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸೂನ್ ತಂದೆ ಸುಖ್ ಸಾಗರ್ ಗುಪ್ತಾ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಂಜುಲತಾ ಗುಪ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ನೀರಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸೂನ್ ಯಶಸ್ಸು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ

TAGGED:

CHHATTISGARH PUBLIC SERVICE
VEGETABLE SELLER DAUGHTER PASS
DEPUTY COLLECTOR
CGPSC EXAMS RESULTS
CGPSC 2024

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.