ETV Bharat / bharat

ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ತಡೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ HPV ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ HPV ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

HPV VACCINATION
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ತಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್​​ಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕ್ತಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ನಾರಿ ಧ್ಯೇಯದಡಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 42 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ಎಂಬ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಳಿಕ ದೇಶದ 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ 8 ಕೋಟಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

2020 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್​ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

5 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮೆರ್ಕ್​ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ಎಂಎಸ್​ಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ GAVI ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಹ್ಯೂಮನ್​ ಪ್ಯೂಪಿಲೋವೈರಸ್​ (ಹೆಚ್​ಪಿವಿ) ಗರ್ಭಕಂಠಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂದರೆ ಶೇ. 21ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್​ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಹೆಲ್ತ್​​ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PUBLIC HEALTH INDIA
HPV
CERVICAL CANCER
ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​
HPV VACCINATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.