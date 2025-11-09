ETV Bharat / bharat

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸುಮಾರು 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.

SHARAVATHY PUMPED STORAGE PROJECT
ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ (ETV Bharat)
ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸುಮಾರು 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಿತಿಯ 11ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ಸಿಂಹ-ಬಾಲದ ಮಕಾಕ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು 0.5 ಮತ್ತು 0.2 ರ ಮೇಲಾವರಣ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ "ಪರಿಸರ-ವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ವರ್ಗ 3" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆರ್ದ್ರ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ, ಅರೆ-ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಶೋಲಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಕಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಪಾಯ: ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಸ್ಲಾತ್ ಕರಡಿ, ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳು, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಮಲಬಾರ್ ದೈತ್ಯ ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 730 ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಗಣತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗುವ ಹಾನಿ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಸ್ಥಳವು ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ: ಸಮಿತಿಯು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ಜಲಾಶಯಗಳು, 3.2 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗಗಳು, 500 ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಕಂಪ ವಲಯ 3 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಭೂ ಸವೆತದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಕೇಂದ್ರ) ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಿನಿಟ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಿಂತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನದು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ವೈಲ್ಡ್​ಲೈಫ್​ ವಾರ್ಡನ್​ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ "ಅಗಾಧ ಹಾನಿ" ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಿಂತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಫ್​ಎಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವರ್ಗಾಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1980ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ತೆರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾನಿ ತಗ್ಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿವರವಾದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮರ ಕಡಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಚೀಫ್ ವೈಲ್ಡ್​ಲೈಫ್​ ವಾರ್ಡನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಅನುಮೋದಿತ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಫ್​ಎಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ, ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದೆ.

