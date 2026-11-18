ಅಕ್ರಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ: ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 75% ರವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 1:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಸಿದ, ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ.
ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 75ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ 'ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು (one-time settlement scheme) ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು 'ಅಂತರ್ಜಲ ಶುಲ್ಕಗಳ (ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ) ಯೋಜನೆ-2026 ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(CGWA)ದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ 19 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರ ಶುಲ್ಕದ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ?
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ: ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 75 ರವರೆಗೆ (40 ರಿಂದ 70 ಪ್ರತಿಶತ) ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ (NOC) ಪತ್ರ ನವೀಕರಣ ವಿಳಂಬ: ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 70 ರವರೆಗೆ ತಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
- NOC ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ: ಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 60 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಮಾಣವು, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಹೊರತೆಗೆದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅರೆ-ನಿರ್ಣಾಯಕ, ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ಲವಣಯುಕ್ತ ಎಂದು ಐದು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?
- ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಆಸಕ್ತರು ಭೂನೀರ್ (Bhuneer) ಆ್ಯಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿದ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು
- ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ನಾನ್-ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕು.
- ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು CGWA ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ-ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಾನತೆಯ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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