ಮಿತಿಗಿಂತ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕ: ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ಲೋಡ್ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 5:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ (ಎಪ್ರಿಲ್ 15) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಿತಿ, ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತೂಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋಡ್ ಹೊತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ತೂಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ?: ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತೂಕ ಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓವರ್ಲೋಡ್ಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಪನ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಓವರ್ಲೋಡ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಯಾ ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ (ವಾಹನ್) ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೃಢೀಕೃತ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು, ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಅನುಮತಿಸುವ ತೂಕ ಮಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಶುಲ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?: ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿಯಮ 10 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
