ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಯಮ 2025ಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ: ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ!
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರ ವಾಸ್ತವ್ಯವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ಇರಬಾರದು
Published : June 2, 2026 at 10:10 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಯಮ 2025ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಅನುಸಾರ ಭಾರತದ ವೀಸಾ ಅವಧಿಯು 180 ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ 180 ದಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ, ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 14 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವೀಸಾ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅನುಸಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು 180 ಅವಧಿಗಳ ವೀಸಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ 14 ದಿನದೊಳಗೆ ಮತ್ತು 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರ ವಾಸ್ತವ್ಯವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ಇರಬಾರದು. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವವರು 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಈಗ ಅಂತಹ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದೇಶಿಯರಾಗಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಪೋಷಕರು ವೀಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಸಾ ಮಂಜೂರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ ನಿಯಮವೂ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಗುವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮಗುವು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
