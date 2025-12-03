ಪಾನ್ -ಮಸಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡ್ಡಾಯ, ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶ: ಫೆ. 2026ರ ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011ರ ಅಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 9:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2011ರ ಅಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು) ಎರಡನೇ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2025, GSR 881 E ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (RSP) ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011ರ ಅಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1,2026ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಕರು, ಪ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುಪಮ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ : ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಈಗ ಅವುಗಳ ಲೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು.
ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಎಲ್ಲಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ರ ಅಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
ಹಿಂದಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು: ನಿಯಮ 26(ಎ) ಅಡಿ ಹಿಂದಿನ ನಿಬಂಧನೆ, ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
