ETV Bharat / bharat

ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೊರತೆ ಶೇಕಡಾ 12ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ- ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮದ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಎಲ್​ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ತುಸು ಕಡಿಮೆ.

RAINFALL DEFICIT
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಜಲಾವೃತವಾದ ರಸ್ತೆ. (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಮಳೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಬೀಳದೇ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಶೇಕಡಾ 125ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಶೇಕಡಾ 12ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಇತರ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ. ಕೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಹಕಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ), ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (ಐಎಂಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೂನ್​ನಿಂದ ಜುಲೈ 7 ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ 10 ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ ಉತ್ತಮ ಬೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಶೇಕಡಾ 12ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆ ವಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ಮಧ್ಯಮ ದುರ್ಬಲ ಹಂತ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊದ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮಳೆ, ಜಲಾಶಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಭೀತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ 262 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯು ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

MONSOON UPDATE
RAINFALL IN INDIA
RAIN FORECAST
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
RAINFALL DEFICIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.