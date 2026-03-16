ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ LPG ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಕೇಂದ್ರ
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : March 16, 2026 at 8:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು (ಇ-ಕೆವೈಸಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
All domestic #LPG consumers are required to complete Biometric Aadhaar Authentication (e-KYC).— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 15, 2026
Now verify from the comfort of your home using your Oil Marketing Company’s mobile app and Aadhaar FaceRD app. For more information,
ಜನರು ತೈಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ಆರ್ಡಿ (FaceRD app) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿವೆ. ಹೊಟೇಲ್ಗಳು 19 ಕೆ.ಜಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
