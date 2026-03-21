ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ: ಸೇನಾನೆಲೆ ಬಳಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ; ಹೀಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವನ್ನು ಪದೆ ಪದೇ ಎಳೆದು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 4:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಲಿಪ್ತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಪದೆ ಪದೇ ಎಳೆದು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ (LEMOA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
Fake News Alert!— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 21, 2026
Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/oKRc2kefAo
ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಳಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ನಾಶವಾದ ಈ ನೌಕೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು, ವಾಪಸ್ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕಾರಣ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ, ದಾಳಿ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್ನ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಲಂಗರು ಹಾಕಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳು, ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಿಟನ್: ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನೌಕೆಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ನೌಕಾದಳವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು LEMOA ಒಪ್ಪಂದ? ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ (LEMOA) ಎಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇನಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ದೇಶದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳ ಆಗಮನ, ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ವೇಳೆ, ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: