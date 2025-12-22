ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬದ್ಧ: ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಘೋಷಣೆ
ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ವರೆಗೆ ಈ ಪರ್ವತಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 10:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್, 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಾವಳಿಯ 1.44 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.19 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 37 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರದ ಮರುಭೂಮೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣದ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ್, "ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ 1.44 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಹತೆಯು ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 0.19 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಅರಾವಳಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಏಕರೂಪದ ನೀತಿ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳು, ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು CAMPA ತೋಟದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. ದೆಹಲಿ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಡೀ ಅರಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ICFRE) ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿವರವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ (MPSM) ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಹೊಸ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅರಾವಳಿ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅರಾವಳಿ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 700 ಕಿ.ಮೀ. ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದು ಜಲಮೂಲಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದ ಶಿವಸೇನಾ UTB: ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮುದ್ಖೇಡ್ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ!
ಮಧುರೈ ತಿರುಪ್ಪರಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ; ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಂಡ