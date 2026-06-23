2027ರ ಹಜ್ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್, ಸುವಿಧಾ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ
ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಜ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2027ರ ಹಜ್ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 5:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2027ರ ಹಜ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ (hajcommittee.gov.in) ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸುವಿಧಾ ಆ್ಯಪ್ 2027ರ ಹಜ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ, ಸರಾಗ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೋಟಾ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 70:30ರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ 1,22,518 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ 52,507 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Today, I announced the Haj Policy 2027 and opened applications for Haj-2027 through the Haj Committee of India portal and Haj Suvidha App.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 22, 2026
Building on the reforms of Haj-2026, the new policy focuses on greater comfort, safety, transparency & dignity for every pilgrim. Key… pic.twitter.com/UJuldVJw6C
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೂನ್ 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 20ರ 11.59 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ರಿಜಿಜು, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಜ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವು: 2026ರ ಹಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ-ಕಮ್-ಬೆಡ್ಗಳು, ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾ ನಡುವಿನ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು 20 ದಿನಗಳ ಶಾರ್ಟ್ ಹಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸೌದಿ ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಜ್ 2026 ಗಾಗಿ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಜ್ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ" ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಬ್ಬಾಯತುಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಜ್ ನೀತಿಯು ಪ್ರತಿ 150 ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ 135 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, 2026ರ ಹಜ್ನಿಂದ ಅಂತಿಮ ವೇಯ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಹಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಎಂಬಾರ್ಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾತ್ರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು, ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಐ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ನೆರವಿನ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ.
ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಎಐ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳು, ಪಾವತಿಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ವಸತಿ, ಸಾಮಾನು-ಸರಂಜಾಮುಗಳು, ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌದಿ ನುಸುಕ್ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: