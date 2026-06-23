ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಹಣ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 1:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎನ್ಜಿಒ) ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ಜಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಷೇಧ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಘೋಷಿಸಬೇಕು: ಯಾವುದೇ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು 1 ವರ್ಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಕಡ್ಡಾಯ: ಯಾವುದೇ ಎನ್ಜಿಒ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಜಿಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ನಿಯಮ: ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಮೂಲಕ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳು ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರವೇ ಉಳಿದ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎನ್ಜಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಮೂಲ ದಾನಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.
ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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