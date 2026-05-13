14 ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ(MSP) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಹತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ
ಎಣ್ಣೆಕಾಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : May 13, 2026 at 7:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು (ಸಿಸಿಇಎ) ಭತ್ತ, ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಜೋಳ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಬೆಳೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ?: 2026-27ರ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಿಂದ ಭತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 72 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ 2,441 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭತ್ತದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 2,441 ರೂಪಾಯಿ, ಎ ದರ್ಜೆಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ 2,461 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಹತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 557 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 8,267 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 8,667 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 622 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 8,343 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗುರೆಳ್ಳುಗೆ (ನೈಜರ್ಸೀಡ್) 515 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 10,052 ಆದರೆ, ಎಳ್ಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 10,346 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಇತರೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ (ಹಳದಿ) ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 380 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 5,708 ರೂಪಾಯಿ, ನೆಲಗಡಲೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 254 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 7,517 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತೊಗರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 450 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 8,450 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 8,200 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, 8,780 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಜೋಳ (ಹೈಬ್ರಿಡ್) ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 324 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4,023 ರೂಪಾಯಿ, ಮಾಲ್ದಂಡಿ ತಳಿಗೆ 4,073 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಜ್ಜೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 125 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, 2,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಗಿಗೆ 319 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 5,205 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 2,410 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, 14 ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಸರುಕಾಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 61, ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಶೇ.56 ಮತ್ತು ತೊಗರಿಗೆ ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು 2.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 824.41 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ಬೆಳೆ
|ಏರಿಕೆ (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ)
|ಒಟ್ಟು ದರ (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ)
|ಭತ್ತ
|72 ರೂಪಾಯಿ
|2441 ರೂಪಾಯಿ
|ಹತ್ತಿ
|557 ರೂಪಾಯಿ
|8267 ರೂಪಾಯಿ
|ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
|622 ರೂಪಾಯಿ
|8343 ರೂಪಾಯಿ
|ಗುರೆಳ್ಳು
|515 ರೂಪಾಯಿ
|10,052 ರೂಪಾಯಿ
|ಎಳ್ಳು
|500 ರೂಪಾಯಿ
|10,346 ರೂಪಾಯಿ
|ಸೋಯಾಬೀನ್ (ಹಳದಿ)
|380 ರೂಪಾಯಿ
|5,708 ರೂಪಾಯಿ
|ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
|254 ರೂಪಾಯಿ
|7,517 ರೂಪಾಯಿ
|ತೊಗರಿ
|450 ರೂಪಾಯಿ
|8,450 ರೂಪಾಯಿ
|ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
|400 ರೂಪಾಯಿ
|8,200 ರೂಪಾಯಿ
|ಹೆಸರುಬೇಳೆ
|12 ರೂಪಾಯಿ
|8,780 ರೂಪಾಯಿ
|ಜೋಳ (ಹೈಬ್ರಿಡ್)
|324 ರೂಪಾಯಿ
|4,023 ರೂಪಾಯಿ
|ಸಜ್ಜೆ
|125 ರೂಪಾಯಿ
|2,900 ರೂಪಾಯಿ
|ರಾಗಿ
|319 ರೂಪಾಯಿ
|5,205 ರೂಪಾಯಿ
|ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
|10 ರೂಪಾಯಿ
|2,410 ರೂಪಾಯಿ
